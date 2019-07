Alessandro Diamanti riparte dall’Australia. Al via una nuova avventura per il trequartista classe ’83, che dopo essere rimasto svincolato al termine dell’ultima stagione trascorsa in Serie B con la maglia del Livorno ha deciso di accettare l’offerta del Western United, club di Melbourne neopromosso nella A-League, il massimo campionato australiano. Una scelta stimolante quella dell’ex giocatore della Nazionale italiana, che volerà in Australia probabilmente per chiudere lì la carriera. Nonostante avesse diverse offerte provenienti da club di Serie B, Diamanti ha scelto di sposare il progetto del Western United, che lo ha voluto fortemente per fargli svolgere un ruolo fondamentale: il compito del trentaseienne ex – tra le altre – di Palermo, Fiorentina e Bologna sarà quello di aiutare il club nel processo di crescita generale e di diventare un simbolo per i giovani che si avvicinano al calcio in Australia. Nella sua nuova squadra Diamanti ritroverà anche Panagiotis Koné, con il quale aveva già giocato con il Brescia e con il Bologna tra il 2010 e il 2012.

La carriera di Diamanti

Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni quella di "Alino" Diamanti, partito dal basso e arrivato a conquistarsi un posto in Nazionale, con la quale ha disputato da protagonista gli Europei del 2012. Quella in Australia non sarà la prima esperienza all’estero per Diamanti, che già in passato ha giocato lontano dall’Italia. Per lui due avventure in Inghilterra, in Premier League con il West Ham nella stagione 2009/10 e con il Watford nell’annata 2015/16, oltre all’esperienza in Cina tra il 2014 e il 2015 con il Guangzhou Evergrande. Dopo un inizio di carriera tra diverse squadre di Serie C e Serie B, Diamanti è arrivato ad esordire in Serie A a 24 anni, con il Livorno, nella stagione 2007/08. Nella massima serie ha giocato anche con le maglie di Brescia, Bologna, Fiorentina, Atalanta e Palermo, prima di disputare le ultime due annate in Serie B con Perugia e nuovamente Livorno. Adesso per lui si aprono le porte del calcio australiano: Diamanti è pronto per la sua nuova vita al Western United.