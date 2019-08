Danilo D’Ambrosio e l’Inter ancora insieme. Soprattutto dopo l’arrivo di Conte che ritiene il giocatore una pedina importante all’interno della rosa per il suo schema tattico. Il difensore nerazzurro intercettato ieri sera a Milano ha espresso fiducia sulla conclusione della trattativa per il suo rinnovo: "Non posso dire niente, è stata una giornata faticosa per gli allenamenti che abbiamo fatto. Conte è un grande allenatore. Sono contento per la stima che sto ricevendo, ma nessun contratto è stato ancora firmato, non posso aggiungere nulla".

Le parole dell’agente

Nella giornata di ieri anche l’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, all’uscita della sede dell’Inter dopo l’incontro con la società ha espresso soddisfazione: "L’Inter ha dimostrato di apprezzare Danilo. Lo diranno loro quando sarà ufficiale, sarà la società nerazzurra a comunicarlo. Mi ha fatto piacere però l’ennesimo apprezzamento per il ragazzo". Su Conte invece: "Impossibile non andare d’accordo con una figura vincente come lui. Danilo è sempre stato incedibile negli scorsi anni. C’è un allenatore carismatico e vincente, è il momento di fare qualcosa di importante", ha detto l’agente di D’Ambrosio, confermando la volontà di entrambe le parti di continuare ancora insieme.