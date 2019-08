Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata in mattinata. Amantino Mancini è il nuovo allenatore del Foggia. L'ex giocatore di Roma, Inter e Milan avvierà quindi la sua carriera in panchina in Serie D con la squadra rossonera, chiamata al ritorno tra i pro dopo la retrocessione dalla B e la mancata iscrizione in C.