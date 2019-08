Il Pomezia "scambia" i fratelli Evacuo, poi arrivano le scuse

Succede tutto nell'arco di un pomeriggio. Il Pomezia comunica il nuovo acquisto per l'attacco, diffondendo un comunicato ufficiale e una foto. Nella nota si legge dell'arrivo di Felice Evacuo, definito "il colpo più importante dell'intero calciomercato dilettanti nell'estate 2019". Il riferimento è alla carriera, agli "esordi in Serie A con la maglia della Lazio nella stagione 2001/2002" e agli affettosi ricordi "dei tifosi di Avellino, Fiorentina (allora Florentia Viola, ndr), Benevento, Spezia e Novara". Entusiasmo comprensibile, per un attaccante che ha nel curriculum anche una Coppa Italia e una Supercoppa di Lega Pro, nonché il titolo di capocannoniere della Lega Pro 2012/2013 con la maglia del Benevento. Nella foto che ritrae anche il direttore sportivo del Pomezia Alessandro Mezzina, il nuovo acquisto ha il volto di Davide Evacuo, fratello del più noto centravanti di Pompei. Proprio la foto svela l'errore, segnalato in rete da diversi tifosi e addetti ai lavori e rettificato poco dopo dal Pomezia sui canali social. "Tifosi rossoblù, ci scusiamo per l'errata comunicazione precedente dovuta ad un'errata comprensione di chi scrive - si legge nella nota corretta - siamo lieti di annunciare l'arrivo di Davide Evacuo, attaccante classe 1987. Ci scusiamo anche nei confronti degli addetti ai lavori e degli organi di stampa per l'errore precedente". Ora starà a Davide Evacuo, che in carriera ha indossato tra le altre le maglie di Vico Equense, Nocerina, Scafatese, Campobasso, Turris, dimostrare di poter valere l'entusiasmo suscitato dall'arrivo di suo fratello. Di certo, quando farà gol, sarà felice anche lui. Ma con la "f" minuscola.