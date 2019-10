Gli infortuni stanno tormentando la Roma, che non riesce proprio a trovare pace. Tanto che Fonseca, nella partita pareggiata in casa con il Borussia M'Gladbach, ha dovuto adattare Mancini in una posizione non sua. Un difensore centrale che diventa centrocampista, il reparto più colpito dalla mala sorte. Mossa emblema dell'emergenza dei giallorossi, che però non si possono fermare. Si gioca ogni tre giorni, per questo è possibile che l'allenatore portoghese si renda protagonista di altre mosse a sorpresa, ideando nuove posizioni e moduli. Magari già dalla prossima sfida, quella al Milan di Pioli. Intanto ad assistere al match contro i tedeschi c'era anche Jack Rodwell, centrocampista classe ‘91 nell’ultima stagione al Blackburn. Sarà lui il prossimo rinforzo per una Roma decimata. Petrachi ha deciso di pescare dalla lista degli svincolati e la scelta è ricaduta sull'inglese. La sua ultima presenza risale allo scorso 27 aprile (sconfitta per 2-1 contro il Norwich). Poi neanche una convocazione fino alla fine della stagione, terminata con 23 presenze e un gol. Adesso l'occasione per ricominciare.

Il personaggio

Già presente all'Olimpico, il giocatore ha già sostenuto una prima parte di visite mediche che poi completerà del tutto nelle prossime ore a Villa Suart. Si tratta di controlli approfonditi, dal momento che Rodwell nel corso della sua carriera ha avuto diversi infortuni. Qualora i test dovessero rivelarsi positivi, allora si metterà tutto nero su bianco. Centrocampista difensivo e molto versatile, la sua stazza gli permette di essere efficace anche in difesa. Ha una discreta propensione nell'inserirsi nelle aree avversarie ed è bravo anche nel gioco aereo. Fa del tiro dalla distanza e della visione di gioco le sue armi migliori. Cresciuto nelle giovanili dell'Everton dal 1998 al 2007, è stato il più giovane di sempre nella storia del club a debuttare in una competizione europea (16 anni e 284 giorni). Nel 2010 è stato inoltre inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balòn. Nell'agosto del 2012 viene acquistato dal Manchester City per 20 milioni di euro, collezionando 16 partite in due stagioni. Nel frattempo gioca anche tre gare con la nazionale inglese, prima di trasferirsi al Sunderland dove starà per quattro anni. Infine la breve esperienza al Blackburn.