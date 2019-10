Una squadra decimata dagli infortuni e un solo centrocampista di ruolo a disposizione, Veretout. La Roma è in difficoltà a causa delle tante assenze e si guarda intorno, valutando anche la possibilità di intervenire sul mercato degli svincolati. L'emergenza è soprattutto a centrocampo, dove Fonseca ha perso Cristante, Diawara e Pellegrini. Ai giallorossi è stato proposto Emil Hallfredsson, centrocampista classe 1984. C'è stato un contatto con Alessandro Beltrami, agente del calciatore islandese, che potrebbe presto incontrare anche Petrachi, direttore sportivo della Roma.

La carriera di Hallfredsson

"Ora non è facile trovare dei calciatori svincolati che aumentino il livello della squadra, prenderemo nuovi giocatori solo se ci permetteranno di migliorare e non per fare numero", ha dichiarato Fonseca. Che sia Hallfredsson l'uomo giusto? La Roma e Petrachi valutano questo nome, proposto dall'agente Alessandro Beltrami. L'islandese ha certamente esperienza, soprattutto in Serie A. Nel 2007 la Reggina lo portò in Italia tenendolo per due stagioni. Poi una parentesi al Barnsley, prima del ritorno a Verona nel 2010. Ben cinque stagioni e mezza con la maglia dell'Hellas, poi il trasferimento a Udine, dove ha giocato tra il gennaio del 2016 e lo scorso giugno, con una parentesi di sei mesi al Frosinone. Ora è svincolato e potrebbe essere l'uomo scelto dalla Roma per tamponare l'emergenza a centrocampo.