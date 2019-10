Il presente che dice lotta scudetto. Il futuro (poi non così lontano) che si chiama calciomercato. Gennaio è lontano, ma l'Inter si guarda intorno e riflette sulle possibili mosse. A partire dal centrocampo, come ha dimostrato il recente incontro con il Barcellona. Rakitic e Vidal i nomi in ballo, su cui fare le giuste riflessioni: "Sono preoccupato - ha detto Conte dopo il pareggio interno con il Parma in merito ad una rosa certamente non lunga come quella della Juventus - Champions e campionato sono dispendiosi. Parlerò con la società". Che nel frattempo ha ascoltato il proprio allenatore e cercherà di accontentarlo. Il mercato invernale sarà un'occasione per puntellare più che per riparare. Non dovrebbero esserci mosse in difesa, dove si aspetterà giugno e dove il nome in ballo è quello di Jan Vertonghen. Il difensore del Tottenham ha il contratto in scadenza a fine stagione e, in caso di mancato rinnovo, potrebbe lasciare Londra a giugno a zero. Il classe 1987, che ad aprile compirà 33 anni, è stato già seguito dai nerazzurri, i quali lo hanno monitorato negli ultimi mesi. Tuttavia le forze dell'Inter per quanto riguarda il mercato di gennaio verranno indirizzate per rinforzare il centrocampo, che è la priorità. Piena sintonia fra Conte e dirigenza.

Intoccabile

Vertonghen, al Tottenham dal 2012 dopo gli anni all'Ajax, rappresenta una pedina fondamentale per Pochettino, che ci rinuncia solo se costretto da infortuni o imprevisti. Lo dimostrano i numeri, con il belga sempre titolare dal primo all'ultimo minuto nelle ultime sei giornate di Premier (non aveva giocato nemmeno un secondo nelle prime tre partite con Aston Villa, City e Leicester). L'anno scorso 10 su 10 da titolare nello straordinario cammino in Champions, 22 su 23 in campionato. Addirittura 47 le partite a cui ha preso parte nella stagione 2016/17.