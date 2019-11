Psg, Verratti rinnova fino al 2024

Marco Verratti martedì compirà 27 anni. Il prossimo compleanno, sicuramente, lo festeggerà ancora a Parigi. Il centrocampista classe 1992 ha rinnovato il proprio contratto con il Psg fino al 2024. Notizia attesa, a darne l'annuncio è stato proprio il club francese sui canali social. Prolungamento, dunque, per altre tre stagioni per il centrocampista della nazionale arrivato al Paris Saint Germain nel 2012, segnando 9 gol in 290 presenze, e che si lega sempre di più al club parigino.

Proprio Verratti aveva fatto capire le sue intenzioni, in una recente intervista a RMC Sport: "Quando giochi in un posto dove ami tutto, non vedo perchè dovresti cambiare. La gente mi chiede perchè non provo altro, ma io so di poter vincere qui. Ho anche la fortuna di giocare per una squadra come il Psg, ambiziosa e con un grande progetto". Verratti, come spiegato dall'Equipe, dovrebbe percepire dopo questo rinnovo un ingaggio di 9 milioni di euro all'anno.