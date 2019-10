1/11 ©Getty

Non finisce mai il duello titanico tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, coppia che si è spartita 10 degli ultimi 11 Palloni d’Oro. Numeri stratosferici quelli degli ex avversari nella Liga, record e cifre da aggiornare puntualmente: è il caso della Pulga a segno due volte contro il Valladolid, bis che ritocca a 608 i gol realizzati a livello di club. In attesa della risposta di CR7 fermo a quota 606, ad impressionare è la distanza tra i due fenomeni e gli altri migliori bomber ancora in attività. Calcolando solo le reti segnate con le squadre, ecco la top 10

