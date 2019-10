Flamengo-Gremio 5-0, Gabigol trascina i rossoneri in finale di Copa Libertadores

I numeri di Gabigol

Il classe '96 che aveva deluso la nostra Serie A (9 presenze e 1 gol nel 2016/17, la sua unica annata in nerazzurro) sta vivendo un'autentica rinascita in maglia rossonera: con i due gol segnati al Gremio, Gabigol sale a quota 26 in 31 presenze stagionali. Un bottino che ha riportato l'attaccante anche nel giro della nazionale brasiliana, lo scorso 13 ottobre in amichevole contro la Nigeria, dopo oltre tre anni di assenza.