A fare la differenza in Serie A è il coraggio, ovvero la capacità di giocare allo stesso modo in casa e fuori. Tesi sostenuta da Fonseca, allenatore della Roma che spiega la sua filosofia condivisa anche da Lazio, Atalanta e Cagliari ai vertici del campionato. Se in testa prosegue il duello tra Juve ed Inter, la classifica per punti conquistati in trasferta cambia eccome gli equilibri. Attenzione, non s’intende il saldo totale raccolto fuori casa, piuttosto la percentuale dei punti esterni rispetto al bilancio complessivo. Sono 5 le squadre che vanno meglio in trasferta, 7 quelle dal trend uguale o superiore al 50%. E in vetta c’è una coppia davvero insospettabile

La classifica della Serie A