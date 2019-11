Mentre il Bologna si muove per cercare di riportarlo in Italia, con la regia di Sinisa Mihajlovic dietro quello che diventerebbe uno dei colpi di calciomercato più eclatanti del 2020, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di congedarsi (a modo suo) dal soccer. Ibra, che ha chiuso la sua esperienza con i Los Angeles Galaxy, ha dedicato un post condiviso sui social (Twitter e Instagram) al calcio americano che lo ha accolto e ha goduto delle sue gesta, rivolgendosi poi in particolare ai suoi tifosi: "Veni, vidi, vici. Grazie Galaxy per avermi fatto sentire vivo ancora una volta. Ai tifosi dei Galaxy, avete voluto Zlatan, vi ho dato Zlatan. È stato un piacere. La storia continua... Adesso tornate a seguire il baseball".