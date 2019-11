Dopo l'addio di Ibrahimovic, i Los Angels Galaxy cercano di arrivare ad un altro giocatore del Psg. Contatti in corso con Edinson Cavani, in scadenza con il Psg nel 2020, che aveva già un principio di accordo con i Miami di Beckham

Dopo l’addio social di Zlatan Ibrahimovic, i Los Angeles Galaxy sono alla ricerca di un altro attaccante in grado di sostituire lo svedese. Nel mirino del club americano è finito un altro giocatore del Psg. Si tratta di Edinson Cavani, il cui contratto con la squadra parigina è in scadenza nel 2020. Sono già stati avviati i primi contatti tra le parti, con la squadra di Los Angeles che sta cercando di anticipare Miami di David Beckham, che ha al momento un principio di accordo con l’ex attaccante del Napoli, ma senza firme.

I numeri di Cavani con il Psg

Cavani è al Psg dall’estate del 2013, dove arrivò dal Napoli. L’uruguayano ha giocato 287 partite con il Psg, segnando 195 reti, superando lo stesso Ibrahimovic con la maglia dei francesi. In questa stagione l’ex Napoli ha realizzato 2 gol in 8 presenze, con il minutaggio che è andato a diminuire anche per il rendimento del nuovo arrivato Icardi. Ora possibile nuova esperienza in Mls per Cavani, con un duello di mercato tra Florida e California.