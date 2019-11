Il Napoli vuole chiudere subito per Amrabat, per anticipare la concorrenza di Inter e Fiorentina: prima offerta da 10 milioni di euro, l'Hellas Verona (che lo riscatterà dal Club Bruges per 3,5 milioni) chiede di più. Ma il centrocampista potrà eventualmente giocare per gli azzurri solo il prossimo anno perché a inizio stagione, prima di trasferirsi in Italia, ha giocato anche una partita con il club belga e non può scendere in campo con una terza squadra

La rivoluzione del Napoli potrebbe iniziare da Sofyan Amrabat. È questo il primo nome valutato dalla società del presidente De Laurentiis per la prossima stagione. Gli azzurri si sono già mossi concretamente con l'Hellas Verona, presentando un'offerta da 10 milioni di euro. Attualmente il centrocampista classe 1996 è in prestito gratuito ai gialloblù, che hanno però un diritto di riscatto a 3,5 milioni. L'Hellas Verona eserciterà quest'opzione, per poi eventualmente valutare le offerte. La prima è già arrivata dal Napoli, ma 10 milioni non basteranno agli azzurri per accontentare il presidente Setti, che chiede di più per una delle grandi rivelazioni di questa stagione in Serie A. C'è quindi distanza tra le parti ma il presidente De Laurentiis ha fretta di chiudere l'operazione per anticipare la concorrenza, in primis di Inter e Fiorentina. I contatti proseguono, con il direttore sportivo Giuntoli in pressing per provare a chiudere il primo colpo per la prossima stagione.

Amrabat solo a giugno: ecco perché

Una cosa è certa: il centrocampista classe '96 non giocherà nel Napoli già da gennaio. Amrabat, infatti, oltre ad aver giocato tutte e 13 le partite disputate dal Verona in Serie A, è sceso in campo anche in Oostende-Club Bruges, gara valida per la terza giornata del campionato belga. Il regolamento prevede che un calciatore possa essere tesserato con tre squadre diverse nell'arco di una singola stagione, ma che possa scendere in campo soltanto con due di queste. Ragion per cui il Napoli, eventualmente, potrebbe solo ingaggiare Amrabat a gennaio, senza però poterlo schierare. Il centrocampista, dunque, non potrà scendere in campo con un terzo club in questa stagione sportiva e fino a giugno potrà vestire solo la maglia dell'Hellas Verona o, eventualmente, quella del Club Bruges. Fino a giugno, quindi, Amrabat resterà a disposizione di Juric in gialloblù, l'anno prossimo invece potrebbe giocare con la maglia azzurra.