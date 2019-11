Ibrahimovic e l'Hammarby, le news di calciomercato dopo il post su Instagram

Alle 7.37 Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video con la maglia dell'Hammarby, club di prima divisione svedese, con il suo nome stampato sulla schiena. Un post che ha fatto il giro del mondo e che è subito sembrato un indizio sulla prossima destinazione di Ibra. Ma l'Hammarby in realtà non sarà la prossima squadra del fuoriclasse svedese. Su questo non ci sono dubbi, ma non si può invece escludere che nel prossimo futuro ci possano essere rapporti commerciali tra il club svedese e la famiglia Ibrahimovic. Il futuro immediato del fuoriclasse svedese interessa molti club, anche italiani, come riportato nelle scorse settimane dalla squadra mercato di Sky Sport.

Le news di calciomercato

Milan, Bologna e Napoli sono tra le società che stanno provando a riportare in Europa Zlatan, dopo l'avventura con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Dei rossoneri l'unica offerta formalizzata, ma c'è distanza con la domanda. Il Bologna punta sul legame con Mihajlovic, a Napoli c'è Aurelio De Laurentiis tra i sostenitori dell'operazione. Il neo allenatore del Tottenham José Mourinho ha invece negato la possibilità di un arrivo di Ibra agli Spurs il prossimo gennaio: "Ho un legame unico con lui, ma il suo acquisto non avrebbe senso. Abbiamo Kane, l'attaccante più forte d'Inghilterra".