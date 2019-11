Fiorentina, incontro tra Commisso ed Enrico Chiesa

Un faccia a faccia per chiarirsi dopo le incomprensioni dell’ultimo periodo e per parlare, inevitabilmente, anche di futuro. Che per Federico Chiesa potrebbe essere lontano da Firenze, ma non a gennaio. Tutto rimandato, eventualmente a giugno. Prima però è necessario chiarirsi su tanti aspetti. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, accompagnato dal direttore sportivo Daniele Pradè e da Joe Barone è arrivato a Firenze e si è diretto, intorno alle 10, in un hotel della città dove poco dopo è arrivato anche Enrico Chiesa, padre di Federico. Un colloquio per discutere dell’esterno classe 1997 – al centro di tante polemiche dopo la partita con il Verona in cui non è stato schierato da Montella ("Giocherà quando starà bene fisicamente e mentalmente") accusando successivamente un risentimento muscolare durante il lungo riscaldamento a match in corso – e degli ultimi suoi atteggiamenti che non sono piaciuti a società e allenatore. La Fiorentina, infatti, pretende un comportamento diverso da parte di Federico, a prescindere da ogni discorso legato a un suo eventuale addio a fine stagione.