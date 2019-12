Il presidente viola ha incontrato per la prima volta il padre del calciatore classe 1997: "Enrico vuole il bene del figlio, il nostro incontro è stato molto positivo. Adesso speriamo di recuperare Federico per la gara contro il Torino"

Un faccia a faccia per parlare del presente e del futuro di Federico Chiesa. Dopo l'incontro avvenuto la scorsa settimana tra Enrico, padre dell'esterno offensivo classe 1997, e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e il ds Daniele Pradè, nella mattinata di mercoledì l'ex attaccante viola ha incontrato anche il presidente Rocco Commisso in un noto hotel del centro storico di Firenze, dove alloggia lo stesso patron viola. "Ho avuto un incontro con Enrico Chiesa, è stata la prima volta. Lo ricordavo da giocatore, un grande bomber", ha affermato ai microfoni di Sky Sport proprio il presidente della Fiorentina. "L'incontro è andato molto bene, Chiesa senior come ogni padre vuole il bene del proprio figlio. La loro è una grandissima famiglia, le cose sono andate anche meglio rispetto a quanto mi aspettassi", ha continuato Commisso.

"Ora speriamo di recuperare presto Federico"

Commisso decisamente soddisfatto dal colloquio avuto con il padre di Federico Chiesa, attualmente in fase di recupero dopo l'infortunio: "Posso dire che l'incontro è stato molto positivo. Ora vediamo se il nostro Federico riuscirà a giocare domenica contro il Torino, non sono sicuro del suo recupero, ma spero proprio che ce la faccia. Futuro? Ora tutti insieme guardiamo all'immediato della Fiorentina, l'obiettivo è di tornare a fare punti", ha concluso il presidente viola Rocco Commisso.