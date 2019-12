Classe 2000, 14 presenze, 3 gol e 5 assist in Serie A con il Parma in questa stagione. Il momento di Dejan Kulusevski è di quelli da incorniciare. Il giovane ha attirato su di sé l'attenzione di molte big, tra cui l'Inter. Ma il club manager della squadra emiliana Alessandro Lucarelli non ha dubbi sul futuro prossimo dello svedese: "Resterà con noi fino alla fine del campionato. È un ragazzo molto giovane e non deve guardare ciò che si scrive su di lui. I troppi elogi, soprattutto in un giovane, possono portare a un calo di rendimento. Lui deve solamente continuare a fare ciò che ha fatto fino ad ora".

"Il Parma è un gruppo solido"

Il Parma viene da una sconfitta in casa contro il Milan. Lucarelli a Tv Parma parla anche del momento della squadra, a quota 18 punti in classifica: "È normale che chi ha giocato tanto possa avere un leggero calo sia fisico che mentale, ma purtroppo l’emergenza legata agli infortuni ci ha costretto a mandare in campo formazioni quasi obbligate. Mi auguro e sono convinto che non soffriremo come nella seconda parte della stagione scorsa. Questo è un campionato molto competitivo, nel quale ogni disattenzione può costare cara. Noi però abbiamo un gruppo solido, che davanti alle difficoltà riesce a reagire nel modo migliore".