Arrivato alla Lazio dal Betis Siviglia per una cifra vicina ai 6 milioni e mezzo di euro nell'estate 2018, il 25enne Durmisi ha giocato nella scorsa stagione 18 partite in biancoceleste, di cui solo 7 dal primo minuto. Un bilancio notevolmente peggiorato nella stagione in corso, quando Simone Inzaghi gli ha preferito a turno Lulic, Jordan Lukaku e Jony e Durmisi è fermo a quota 0 minuti giocati. Ora il danese ripartirà dal Nizza e dalla possibilità di rilanciarsi in Ligue 1, come spiegato dal diretto interessato in un post su Instagram, che lo ritrae sorridente con lo stemma del suo nuovo club alle spalle: "Ringrazio Dio, grazie al quale tutto succede, il direttore sportivo Julien Fournier e mister Patrick Vieira per la fiducia che mi stanno dando - le parole di Durmisi - ora è tempo di essere di nuovo felice e godermi ogni singolo minuto con questa maglia". Sei mesi in prestito, con la possibilità di giocarsi la conferma sul campo.