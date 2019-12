A Madrid è arrivato la scorse estate, fiore all’occhiello della campagna acquisti del Real che per strapparlo al Chelsea ha versato nelle casse del club inglese ben 100 milioni di euro. Il rendimento di Eden Hazard in questi primi mesi con la 'camiseta blanca' però non ha rispettato pienamente le (grandi) aspettative presenti al momento del suo acquisto. 8 presenze e 1 gol in Liga, 5 gare giocate in Champions e il Clasico di campionato contro il Barcellona che – causa infortunio alla caviglia – vivrà da spettatore. Ambientamento alla nuova realtà più complicato del previsto, e amore per il Chelsea – suo ex club – immutato. Parola proprio di… Eden Hazard: "Adoro ancora il Chelsea, quando avrò finito qui tornerò. Quando posso guardo ancora le loro partite, stanno facendo bene, a gennaio potranno acquistare di nuovo giocatori. Non me però, io finisco prima il mio lavoro qui e poi ritornerò", le parole rilasciate dal talento belga durante un incontro con un celebre tifoso del Chelsea, Frank Khalid, che ha ripreso in un video (pubblicato poi sui social) il colloquio con il calciatore del Real.