Bendtner lascia il Copenaghen: niente rinnovo di contratto per l'ex Juventus

Nicklas Bendtner non è più un giocatore del Copenaghen. La squadra della capitale danese ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza a gennaio 2020. La società ritiene di essere già al completo nel reparto d'attacco. Dalle parti della capitale non c'è più bisogno dell'ex Juve dunque, che ora è nuovamente svincolato. Cercherà un'altra squadra che lo voglia o deciderà di ritirarsi a 31 anni? Il classe 1988 ha giocato 6 partite in SuperLiga ed è entrato in campo a qualche secondo dalla fine anche nella sfida del 24 ottobre contro la Dinamo Kiev della fase a gironi di Europa League. Non ha segnato nessuna rete in questa stagione.

La carriera di Bendtner

Cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal, l'attaccante di Copenaghen nel 2009 è stato eletto giocatore danese dell'anno a 21 anni. Dalla squadra della capitale inglese è passato poi al Sunderland e nella stagione 2012/13 è approdato in Italia. L'esperienza con la maglia della Juventus non è indimenticabile: 9 presenze in campionato, nessun gol e tanti infortuni. In compenso si becca una multa salatissima per guida contromano in stato d'ebbrezza. Torna all'Arsenal e colleziona 9 presenze e 2 gol in Premier, ma non riesce a esprimersi ad alti livelli. Nelle stagioni successive finisce al Wolfsburg e al Nottingham Forrest dove non lascia il segno. L'esperienza in Norvegia al Rosenborg precede il ritorno patria, dove dopo solo 4 mesi potrebbe rimanere senza squadra.