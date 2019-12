Ancelotti sempre più vicino alla firma con l'Everton: l'esordio in diretta su Sky

I legali dell'allenatore e quelli del Napoli al lavoro per la risoluzione del contratto, poi Ancelotti potrà firmare con l'Everton. Debutto in panchina previsto il 26 dicembre nella gara delle 16 contro il Burnley. La partita di Santo Stefano sarà trasmessa su Sky Sport nel corso di Diretta Gol Premier League.

Si avvicina sempre più l'ufficialità della firma di Carlo Ancelotti sul nuovo contratto con l'Everton. Dalle prime ore di questa mattina i legali dell'allenatore e quelli del Napoli sono al lavoro per risolvere l'accordo che lega Ancelotti, esonerato lo scorso 10 dicembre dopo la vittoria per 4-0 sul Genk, al club azzurro. L'intesa potrebbe arrivare già in giornata, permettendo così la firma con il club inglese, oggi sedicesimo in Premier League con 18 punti dopo 17 turni di campionato, con legame fino al 2024. L'Everton, sabato 21, se la vedrà con l'Arsenal, ma il debutto di Ancelotti avverrà contro il Burnley il 26 dicembre. La partita di esordio di Ancelotti - con fischio d'inizio alle 16 - sulla panchina dei Toffees sarà trasmessa nel corso dell'appuntamento con Diretta Gol Premier League su Sky Sport, all'interno della speciale programmazione prevista per il Boxing Day. Il primo gennaio per l'allenatore di Reggiolo sarà tempo di sfidare il suo amico Pep Guardiola, mentre il 5 l'Everton affronterà il Liverpool nel derby del Merseyside.