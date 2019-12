Come prima, più di prima. Calciomercato L'Originale torna per la sessione invernale: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna vi aspettano in uno studio completamente rinnovato. L'appuntamento dal 7 gennaio alle 23 su Sky Sport Serie A e Sky Sport24

Il claim lo abbiamo preso in prestito da Tony Dallara. A sessant'anni dal successo di Sanremo, il cantante molisano ha promosso l'edizione invernale di Calciomercato l'Originale unendosi a Bonan, Di Marzio e Fayna per uno sketch surreale.

Sarà tutto reale, invece, quello che vivremo nella prima edizione del 2020 dell'Originale. Dalla sessione invernale di calciomercato ci aspettiamo tanti colpi sia per l'immediato che per il futuro: il livello delle squadre italiane, testimoniato da una presenza massiccia nelle competizioni europee, è la miglior promessa di una campagna acquisti di rinforzo.

Lo studio di Alessandro Bonan, completamente rinnovato, è pronto per raccontarvi passo passo tutti i movimenti del calcio, tra acquisti, cessioni e prestiti. Come cambieranno Juve, Inter e Lazio, in corsa per lo scudetto; la Roma, che chiude il 2019 al quarto posto in campionato e può ancora dire la sua in Europa League. E quali sorprese ci riserverà il Napoli di Gattuso, atteso dal Barça agli ottavi di Champions? C'è grandissima attesa anche per i movimenti del Milan, e di Atalanta e Cagliari che stanno vivendo una vera e propria favola. E ancora Torino, Fiorentina, Bologna, le genovesi in cerca di riscatto dopo le fatiche dei primi quattro mesi. La squadra mercato di Sky Sport avrà un occhio attento anche sui movimenti dei club europei.

Vi aspettiamo. L'appuntamento è dal 7 gennaio alle 23 su Sky Sport Serie A e Sky Sport24.