Il club tedesco ha avviato i primi contatti per Mertens, per sostituire l’infortunato Alcacer. Il belga temporeggia, vorrebbe arrivare a giugno per capire precisamente le intenzioni del Napoli

Cominciano le richieste, per Dries Mertens. L’attaccante del Napoli andrà in scadenza al termine della stagione e le trattative per il rinnovo sono ancora bloccate. Per questo il Borussia Dortmund ha intrapreso i primi contatti per il giocatore, dal momento che c’è la necessità di una punta dopo l’infortunio di Paco Alcacer. Al momento il belga prende tempo per gennaio, preferirebbe nel caso aspettare giugno e capire quali siano le reali intenzioni del Napoli. Se non dovesse proseguire con gli azzurri, il Borussia sarebbe la soluzione preferita, anche perché l’idea del calciatore è quella di non indossare un’altra maglia in Italia.

Mertens a un passo dalla storia

Dries Mertens, arrivato a Napoli nel 2013, è vicinissimo a lasciare il suo nome indelebilmente nella storia di questa squadra. Infatti, il belga è a soli tre gol dal raggiungere Marek Hamsik in cima alla classifica dei migliori marcatori ogni epoca del club azzurro. Lo slovacco si è fermato a 121, Mertens è a 118 e ha già superato Diego Armando Maradona a 115.