I rossoneri sono a lavoro per il giovane difensore centrale svizzero, classe 2002, tra le promesse migliori nel suo ruolo. L’obiettivo è chiudere in tempi relativamente brevi, per evitare che il prezzo possa aumentare

Non guarda soltanto al presente, il Milan, in vista della sessione invernale di calciomercato. I rossoneri infatti sono a lavoro per l’acquisto di Becir Omeragic, difensore centrale svizzero classe 2002 di proprietà dello Zurigo. Omeragic è considerato tra i migliori nel suo ruolo tra i pari età, per questo la dirigenza sta cercando di accelerare i tempi così da bruciare la concorrenza ed evitare che il prezzo possa crescere ulteriormente. Anche perché una sua convocazione in nazionale maggiore, dopo aver svolto tutta la trafila delle selezioni giovanili, sembra imminente.

Chi è Becir Omeragic

Becir Omeragic è nato a Ginevra il 20 gennaio 2002 ed è di origini bosniache. Ha giocato nel settore giovanile dell’Etoile Carouge e del Servette, prima di approdare allo Zurigo che l’ha fatto esordire lo scorso maggio nel massimo campionato svizzero. In stagione ha collezionato sette presenze in campionato e due nella coppa nazionale, tutte da titolare. Alto 187 centimetri, è un difensore centrale molto slanciato e abituato all’impostazione da dietro. È dotato di un buon lancio ma si distingue soprattutto nelle uscite palla al piede sfruttando il suo atletismo (per questo raramente è stato impiegato anche da esterno destro di difesa). Non disprezza, infatti, le sortite offensive ogni volta che l’azione comincia da una sua giocata proiettata in avanti.