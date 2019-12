Probabili formazioni di Atalanta-Milan

La sfida tra Atalanta e Milan aprirà il programma domenicale della 17^ giornata di Serie A. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta di Bologna mentre i rossoneri di Pioli non sono andati oltre lo 0-0 nella sfida casalinga col Sassuolo. Calcio d'inizio alle 12.30, diretta su DAZN1 (canale 209).

Atalanta, Gasp spera di recuperare Ilicic

Gian Piero Gasperini non recupera ancora Zapata, che tornerà nel 2020. In attacco rientra Gomez con Pasalic, mentre resta da capire le condizioni di Ilicic: se lo sloveno starà bene allora sarà lui il titolare, in alternativa c'è Muriel. Un altro ballottaggio è relativo alla fascia destra, dove Castagne è favorito su Hateboer per una maglia da titolare. La difesa sarà composta da Toloi, Palomino e Djimsiti, davanti a Gollini.

ATALANTA (3-4-3) probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Pasalic.

Milan, Theo Hernandez squalificato

Stefano Pioli cambia solo il necessario in vista della partita con l'Atalanta. Una modifica obbligata è costretto a farla, l'allenatore, che dovrà rinunciare a Theo Hernandez per squalifica e al suo posto ci sarà Ricardo Rodriguez. Per il resto, linea difensiva confermata, così come il tridente offensivo composto da Suso, Piatek e Calhanoglu. A centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Kessié, Bennacer e Bonaventura. Out per squalifica anche Paquetà.

MILAN (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.