Si chiude l'avventura alla Juventus di Mario Mandzukic. L'attaccante croato si trasferisce in Qatar, all'Al-Duhail: dopo il raggiungimento dell'accordo e le visite mediche, è arrivata anche la firma sul contratto come confermato da una fotografia pubblicata sul profilo ufficiale del club. Mandzukic giocherà dunque nel campionato qatariota e, a Doha, ritroverà anche Medhi Benatia, che aveva fatto lo stesso percorso nel gennaio del 2019. Dopo le avventure in Croazia, in Germania con Wolfsburg e Bayern Monaco, in Spagna con l'Atletico Madrid e in Italia con la Juventus, il 33enne attaccante si trasferisce dunque in Qatar: da gennaio vestirà la maglia dell'Al-Duhail, con cui ha firmato un contratto di un anno e mezzo.