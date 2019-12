Calciomercato, i giocatori in scadenza nel 2020

Da Cavani a Eriksen, passando per Mertens e Willian: i giocatori più importanti in scadenza nel 2020. Da gennaio potranno firmare un pre-contratto

È sempre calciomercato. A gennaio, per la sessione invernale. Ma anche da febbraio in poi, quando si potranno programmare i colpi per l'estate oltre a mettere sotto contratto i calciatori in scadenza. In questo senso, il mercato offrirà tante occasioni: calciatori importanti, top player che dal 30 giugno saranno liberi e che, dunque, dal mese di gennaio potranno firmare un pre-contratto. L'altro calciomercato, quello delle occasioni da cogliere al volo. Possibili affari a costo zero: ecco i principali nomi.

Christian Eriksen (centrocampista, classe 1992): settima stagione al Tottenham, tra i grandi protagonisti della straordinaria crescita degli Spurs. Sembrava potesse lasciare Londra già al termine dello scorso anno, dopo la finale di Champions League persa contro il Liverpool. Invece è rimasto, con Pochettino prima e Mourinho poi, e rappresenta una grandissima occasione di mercato per giugno, avendo una valutazione di mercato di 90 milioni.

Willian (esterno d'attacco, classe 1988): velocità, estro, talento e fantasia. Da sette stagioni veste la maglia del Chelsea, con cui ha vinto 4 titoli nazionali e un'Europa League. Nazionale brasiliana e, ora, anche possibile affare: valutazione di 32 milioni di euro.

Thomas Meunier (terzino destro, classe 1991): in scadenza di contratto dopo quattro stagioni vissute al PSG con ben 9 titoli nazionali. Titolare della Nazionale belga, più volte accostato anche al Napoli in passato. Valutazione di mercato: 30 milioni.

Dries Mertens (attaccante, classe 1987): dopo 7 stagioni è ormai un idolo a Napoli. I tifosi azzurri lo hanno ribattezzato 'Ciro', lui vorrebbe restare in quella che è diventata la sua seconda casa e in città si spera che possa raggiungere l'accordo con il presidente De Laurentiis. Tra l'altro, dopo aver superato Maradona, Mertens è a 3 gol da Marek Hamsik nella classifica all-time dei marcatori del Napoli. Valutazione di mercato: 25 milioni.

Edinson Cavani (attaccante, classe 1987): anche lui è stato un idolo a Napoli e ora lo è del PSG, squadra che lascerà presto. Contratto in scadenza il 30 giugno e le porte della Liga che stanno per aprirsi: l'uruguaiano, infatti, ha un accordo di massima con l'Atletico Madrid. La sua valutazione di mercato è di 25 milioni.

Eric Bailly (difensore, classe 1994): quest'anno non ha mai giocato a causa di un infortunio al ginocchio, lavora per riprendersi e a giugno andrà in scadenza. L'attuale difensore del Manchester United è un possibile affare in difesa, ha un valore di mercato di 22 milioni.

Nemanja Matic (centrocampista, classe 1988): dal Chelsea al Manchester United nel 2017, dopo tre stagioni dovrebbe lasciare i Red Devils. Quest'anno sta trovando poco spazio: appena tre presenze in Premier League, 7 in totale considerando le coppe. Valore di mercato: 22 milioni di euro.

Mario Gotze (attaccante, classe 1992): nel 2016 è ritornato al Borussia Dortmund dopo tre stagioni vissute al Bayern Monaco, anche lui a giugno andrà in scadenza. Qualità e talento immenso, più volte limitato dai problemi fisici. Ha una valutazione di 18 milioni di euro.

José Maria Callejon (esterno d'attacco, classe 1987): un'altra bandiera del Napoli, per la settima stagione consecutiva in azzurro dopo gli anni al Real Madrid. Da Benitez a Gattuso, passando per Sarri e Ancelotti: nessuno mai ha rinunciato a lui. Anche qui la trattativa per il (possibile) rinnovo procede lentamente, se non troverà l'accordo con ADL sarà libero a giugno: valore di mercato 18 milioni.