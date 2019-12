4/13 ©Getty

Resta, per l'Inter, la necessità di avere in rosa un vice Lukaku. Olivier Giroud è in scadenza al Chelsea e sarebbe un'ottima opzione per l'attacco viste le caratteristiche tecniche e la conoscenza pregressa con l'allenatore. Dai Blues potrebbe arrivare anche Marcos Alonso per rinforzare la fascia sinistra, dove Asamoah è ancora indisponibile.

Giroud verso l'addio al Chelsea: "A gennaio decido"