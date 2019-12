Ore decisive per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L'attaccante svedese, svincolato dopo l'avventura con i Los Angeles Galaxy, avrebbe chiesto uno o due giorni al massimo per dare una risposta definitiva all'offerta dei rossoneri. In questo senso, il Milan non ha ancora programmato il suo arrivo in Italia perché non ha in mano nulla di certo e scritto da parte di Ibrahimovic. Ma il club, dopo settimane di intensi contatti, confida di aver fatto il massimo per portare a buon fine la trattativa. E dunque spera nel sì del grande ex per raddrizzare la stagione. Ora la palla passa a Ibra.