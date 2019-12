La Fiorentina di Iachini è pronta a partire. I viola, che si ritroveranno il 29 dicembre al centro sportivo, non vincono in campionato dallo scorso 30 ottobre. Poi sette gare senza successi, nel mezzo cinque sconfitte e l'esonero di Montella maturato dopo i quattro gol incassati in casa dalla Roma nell'ultima giornata prima della sosta natalizia. La classifica dice quindicesimo posto e solo tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione, per questo la dirigenza ha deciso di cambiare. L'ultima gioia in Serie A risale alla trasferta di Sassuolo. Proprio l'ex squadra di Iachini, che di rientro dalle vacanze se la vedrà con il Bologna. La partita è in programma il prossimo sei gennaio, chissà se per allora la società gli avrà regalato qualche rinforzo. L'ultima idea risponde al nome di Alfred Duncan, centrocampista classe 1993 del Sassuolo. In questa stagione, infatti, sta trovando meno spazio del solito con De Zerbi e Iachini lo ha già allenato durante la sua esperienza in neroverde. Resta da capire se il Sassuolo aprirà o meno alla cessione. La Fiorentina resta tuttavia alla finestra.

Già insieme

Per Duncan, ad oggi, 13 presenze in campionato condite da cinque assist. Dal 1', però, è partito solo in nove occasioni, restando in panchina per tutti i novanta minuti con Torino, Parma, Bologna, Cagliari e Milan. Già cinque partite passate interamente a guardare i compagni dunque, quando nella passata stagione - in totale - furono solo tre. Insomma, Traorè, Obiang e Locatelli al momento gli sono davanti nelle gerarchie di De Zerbi, motivo per cui Duncan potrebbe decidere di cambiare aria. Con Iachini ha condiviso la stagione 2017-2018, dove fu schierato titolare in campionato per 23 volte.