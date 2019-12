I rossoneri dopo il ritorno di Ibrahimovic, si muovono per consegnare a Pioli i rinforzi necessari nel calciomercato di gennaio. Per la difesa si cerca l'intesa con il Barcellona per Todibo. In uscita invece Borini e Rodriguez

Dopo l'ufficialità di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sta cominciando a muoversi per consegnare a Pioli i rinforzi necessari per migliorare la rosa rossonera. In entrata la dirigenza del Milan si è concentrata sulla difesa. Il primo nome sulla lista è Jean-Clair Todibo, giocatore classe 1999 del Barcellona. Si cerca un'intesa con i blaugrana e presto il Milan vorrebbe anche parlare con il giocatore da vicino per capire la sua reale voglia di vestire rossonero. Per il giocatore francese, cresciuto nel Tolosa, tre presenze in stagione in blaugrana: una da titolare in Champions League nella vittoria contro l'Inter a San Siro. Per il centrocampo invece sfuma l'ipotesi dell'arrivo di Nemanja Matic. Il giocatore non è un'operazione percorribile al momento, poiché non c'è ad oggi l’interesse concreto per un calciatore con quelle caratteristiche in mezzo al campo.

Il mercato in uscita

In uscita invece Fabio Borini è vicino al Genoa, con Preziosi che dopo Perin vorrebbe dare al nuovo allenatore Nicola un altro rinforzo. Contatti in corso anche tra il Watford e Ricardo Rodriguez, chiuso nelle ultime partite dalla crescita di Theo Hernandez. Comincia a muoversi il mercato del Milan. In attesa dell'inizio ufficiale del calciomercato prime mosse di fine 2019, in preparazione al nuovo anno.