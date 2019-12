Continua la trattativa tra Napoli e Celta Vigo per il passaggio di Stanislav Lobotka in azzurro. Come indicato da Gattuso, il Napoli sta cercando con insistenza un centrocampista centrale da far giocare davanti alla difesa nel 4-3-3 e lo slovacco sembra essere il prescelto di dirigenza e allenatore. Tra la serata di lunedì e la giornata di martedì, le due società si incontreranno per cercare di capire la reale fattibilità dell'operazione e di limare le differenze sul valore del giocatore. Il Napoli parte da una base di 15 milioni più bonus, mentre gli spagnoli ne richiedono per Lobotka almeno 20-22 più bonus, per un totale di circa 25 milioni di euro. Balla dunque una differenza di 5/10 milioni e il punto d'incontro tra le parti potrebbe essere trovato a 17-18 più bonus.

Inoltre il Napoli non vorrebbe lasciare alcuna percentuale al Celta Vigo in caso di futura rivendita del giocatore, dovendo così compiere uno sforzo importante dal punto di vista economico per riuscire a portare Lobotka in azzurro. Il classe 1994 ha collezionato in questa stagione 17 presenze in Liga con la maglia del Celta, che lo ha acquistato nell'estate 2017 dal Nordsjaelland per 5 milioni di euro. Un valore che si è triplicato nel corso di queste ultime due stagioni e mezza, grazie alle ottime prestazioni in mezzo al campo dello slovacco. Il Napoli prova concretamente a portarlo alla corte di Gattuso e l'incontro in arrivo nelle prossime ore sarà un importante punto di svolta in questa trattativa.