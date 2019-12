L’esterno argentino dello Sporting è un altro dei profili considerati per la fascia sinistra, oltre a Marcos Alonso che resta in cima alle preferenze di Antonio Conte. I due infatti hanno già lavorato insieme al Chelsea

Un nome nuovo per la difesa arricchisce l’elenco dei giocatori valutati dall’Inter in questa sessione di calciomercato invernale. Si tratta di Marcos Acuña, esterno sinistro in forza allo Sporting di Lisbona e che rientra saldamente nel giro della nazionale argentina. Dopo l’infortunio di Asamoah, infatti, per l’Inter è diventato di primaria importanza il dare una valida alternativa a Biraghi sulla fascia sinistra, con il classe 1991 che potrebbe concretamente corrispondere al profilo ricercato. Oltre ad Acuña resta da tenere d’occhio anche il possibile ritorno in Serie A di Marcos Alonso, che ha lavorato con Conte già al Chelsea, nonostante le alte richieste dei Blues rendano il tutto al momento poco più di una suggestione.

La stagione di Acuña

In questa stagione, Marcos Acuña ha collezionato 21 presenze in tutte le competizioni, in cui è riuscito a siglare una rete e servire un assist. Per le sue caratteristiche, è stato impiegato in tutti ruoli della fascia sinistra: esterno di difesa, a tutta fascia o ala.