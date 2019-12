L’Inter adesso esce allo scoperto per Arturo Vidal. Dopo i contatti sempre più continui con il Barcellona e gli agenti del centrocampista cileno per cercare di sbloccare il trasferimento del calciatore già a gennaio, adesso i nerazzurri ammettono l’interesse per l’ex Juventus. A fare il punto sul mercato invernale, soffermandosi proprio sul calciatore del Barcellona è il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ai microfoni di Espn: "Il mercato apre tra poco, abbiamo un mese per valutare. Vidal è un giocatore di grande livello, con grande personalità. Vediamo cosa succederà ma sicuramente cerchiamo giocatori che possano alzare il livello della nostra squadra, che è già molto alto", le sue parole. Ammissione importante, dunque, quella di Zanetti che conferma i lavori in corso in casa nerazzurra per cercare di convincere il Barcellona a privarsi di Vidal: nonostante il braccio di ferro tra il cileno e il club catalano in merito al mancato pagamento di alcuni bonus – segnale di una situazione molto tesa – i blaugrana infatti per il momento continuano a fare muro su un eventuale addio del calciatore a gennaio.