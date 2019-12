I due giocatori sono arrivati presso l'Istituto Il Baluardo di Genova per effettuare le visite mediche. Il portiere arriva in prestito dalla Juventus, lo svizzero firmerà un contratto di sei mesi

Prende forma il nuovo Genoa di Davide Nicola. Ancor prima dell'inizio ufficiale del calciomercato, arrivano i primi due rinforzi per i rossoblù. Sono Mattia Perin e Valon Behrami. Per i due visite mediche presso l'Istituto il Baluardo di Genova. Una scelta di cuore per l'ex giocatore bianconero, che nel giorno del suo matrimonio ha scelto di tornare al Genoa. Un ritorno anche per Behrami che proprio con i rossoblù aveva iniziato nel nostro campionato nella stagione 2003-2004. Il calciatore trentaquatrenne aveva rescisso il contratto con il Sion a ottobre dopo appena 4 partite del campionato svizzero. Ritrova Nicola che lo aveva già allenato all’Udinese proprio nella passata stagione.

"È splendido tornare a Genoa"

"Sono partito da qua, quindi tornare qui sarebbe splendido", sono state le parole nella serata di ieri dello svizzero. Per Perin e Behrami dunque visite mediche necessarie prima della firma sui contratti. Perin arriverà in prestito secco dalla Juventus, mentre Behrami firmerà un contratto che lo legherà ai rossoblù per i prossimi sei mesi. Lo svizzero inoltre ha già partecipato all'allenamento di ieri agli ordini di Nicola.