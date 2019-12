Tutto fatto per il ritorno di Mattia Perin al Genoa. Il portiere classe 1992, che ha giocato la sua ultima partita con la Juventus lo scorso aprile nella trasferta di Ferrara contro la Spal, saluta i bianconeri per riabbracciare i rossoblù. La trattativa si sta concludendo nel migliore dei modi, tanto è che i due club sono allo scambio dei documenti. L'agente del giocatore, Alessandro Lucci, sta definendo gli ultimissimi dettagli, con Perin che potrebbe arrivare a Genova già nella giornata di domenica. Il portiere, inoltre, proprio in queste ore si sta sposando. Il suo "sì" al Genoa lo ha già detto, a momenti pronuncerà anche quello per la futura moglie Giorgia Miatto, da cui ha già avuto una bambina, Vittoria. Lucci gli ha voluto dunque fare un bellissimo regalo di nozze, dal momento che Perin è da sempre molto legato al Genoa, la squadra in cui è cresciuto e che lo ha consacrato ad alitissimi livelli. Preziosi, dal canto suo, è alla ricerca di giocatori esperti e con grande attaccamento alla maglia da regalare a Nicola, affinchè la squadra possa uscire quanto prima dalla zona retrocessione (al momento è ultima in campionato a quota 11 punti dopo 17 giornate).

Il suo anno

Dopo un anno e mezzo, quindi, Perin lascia la Juventus. Era arrivato nell'estate del 2018, da quel momento in poi solo nove presenze sommando tutte le competizioni. A condizionarlo anche i problemi alla spalla che ne hanno perfino fatto saltare il trasferimento in Portogallo la scorsa estate. Nel frattempo Perin è guarito ma, nelle gerarchie di Sarri, ha dovuto fare i conti con due ossi duri come Szczesny e Buffon. Del Genoa ne è stato anche capitano ed è legatissimo alla piazza, potrebbe dunque dare una spinta importante alla squadra di Nicola.