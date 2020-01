Calciomercato: Atalanta, incontro con il Torino per Bonifazi. Cagliari su Tonelli

Inizia gennaio, inizia un nuovo anno anche per il calciomercato. La Serie A è pronta a tornare in campo, chissà che entro la fine della settimana non si potrà registrare qualche colpo. Chi, ad esempio, lavora per arrivare ad una mezz'ala è il Parma, che spera di poter mettere le mani su Jasmin Kurtic, centrocampista classe 1989 protagonista con la maglia della Spal. Sullo sloveno ci sono diversi club italiani, fra cui pure il Genoa che tuttavia adesso sembra indietro rispetto ai gialloblù, i quali offrono un anno in più di contratto al giocatore (17 presenze e due gol in stagione per lui). Dal centrocampo alla difesa, dal Parma al Cagliari. I sardi, sesti in classifica a meno sei dal quarto posto, non vogliono perdere il treno Europa, ma per reggere il passo servirà qualche rinforzo. L'obiettivo è Lorenzo Tonelli, che il direttore sportivo Marcello Carli (i due hanno lavorato insieme ad Empoli) vorrebbe fortemente. Il centrale del Napoli è reduce da 19 presenze e 1 gol con la maglia della Sampdoria, prima di ritornare in azzurro al termine del prestito. Fino ad ora non è mai sceso in campo, per questo potrebbe aver bisogno di una nuova sfida.

Atalanta su Bonifazi

Occhio anche all'Atalanta, che continuerà ad essere impegnata su tutti i fronti, tanto in Italia quanto in Europa. Serve una rosa lunga allora e Gasperini fin qui non è soddisfatto di Simon Kjaer, arrivato in estate al posto di Skrtel. Di qui la necessità di un altro difensore centrale. Bonifazi è molto richiesto in Serie A e i nerazzurri cercheranno di capire se le cifre richieste dal Torino saranno in linea con la valutazione fatta (solo 233' in stagione). Il Brescia guarda invece al centrocampo e alla Svezia. Trattativa in corso per Jake Larsson, classe '99 dell'Orebro. Già nel giro dell'Under 21 svedese, ci sono buone possibilità che l'affare si possa chiudere. Infine occhio al Bologna che, con Destro pronto all'addio destinazione Genoa, tenterebbe di rimpiazzarlo con Barrow. da capire le condizioni dell'Atalanta.