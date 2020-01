15/16

DANI OLMO (Dinamo Zagabria) - Lo spagnolo lascerà la Dinamo per tornare in Spagna: lo segue il Barcellona, che lo aveva ceduto dalla propria cantera nell'estate del 2014, a sedici anni, proprio in Croazia. Da capire se a giugno o se qualcosa possa accadere anche in questo gennaio. Si era messo in mostra nell'Europeo Under 21 (vinto) dell'ultima estate. E nella stagione attuale anche in Champions: 8 gol e 7 assist il suo bottino fin qui.