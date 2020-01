Ufficiale la firma dell'attaccante con il club della Superliga argentina: contratto di un anno. L'ex giocatore di Roma, Inter e Juventus tornerà in campo a più di tre anni e mezzo dall'ultima partita ufficiale, giocata con il Boca Juniors il 13 maggio 2016

La notizia era nell'aria ed è diventata ufficiale in questo avvio di 2020. Pablo Daniel Osvaldo torna al calcio giocato e lo fa firmando un contratto annuale con il Banfield, squadra che milita nella Superliga argentina. Dopo gli indizi lanciati su Instagram, dove l'attaccante classe 1986 aveva fatto vedere i “segni” del primo allenamento svolto con il suo preparatore atletico Federico Patiño, togliendosi la maglietta e strizzandola per mostrare il sudore, è arrivata l'ufficialità dello stesso club argentino: l'ex attaccante di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus e Inter ha firmato un contratto annuale, sancendo così il ritorno tra i professionisti a quasi quattro anni dall'ultima partita, datata 13 maggio 2016 con la maglia del Boca Juniors.

"Osvaldo ha firmato per un anno e si allenerà nel precampionato con il resto della rosa" si legge nel comunicato del club argentino, del quale il padre di Osvaldo è un grande tifoso. Curiosità: l'attaccante 33enne vive a soli quattro isolati dallo stadio Florencio Sola, casa del Banfield. Dopo l'addio al calcio giocato a soli 30 anni e l'esperienza da rockstar, con un tour che lo ha visto protagonista anche in Italia insieme alla sua band la Barrio Viejo, per Osvaldo è tempo di rimettersi gli scarpini e accettare una nuova sfida.