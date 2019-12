L'ex attaccante, fermo dal 2016 per dedicarsi solo alla musica, vuole tornare a giocare a calcio. Nel Banfield, squadra della Superliga argentina di cui il padre è grande tifoso. Molto dipenderà dal test fisico a cui dovrà essere sottoposto. E per il quale si sta allenando...

La prima bomba di mercato, in Argentina, è arrivata proprio negli ultimissimi giorni di questo 2019, pronto a lasciare il suo posto al nuovo anno che verrà. Il protagonista è Pablo Daniel Osvaldo. L'ex attaccante del Boca, infatti, vuole tornare a giocare di nuovo a calcio. E vuole farlo al Banfield, squadra che milita nella Superliga argentina. Non sarà semplice, perché il classe 1986, che il prossimo 12 gennaio compirà 34 anni, è fermo dal 2016, quando ha annunciato il suo addio allo sport praticato da una vita per darsi alla muscia. C'è da recuperare la forma migliore dunque e molto passerà dal test fisico a cui si dovrà sottoporre all'inizio del pre-campionato. Una prova non facile, per cui Osvaldo sta dando anima e corpo. Lo ha dimostrato con un video postato sul proprio profilo Instagram in cui si fa riprendere mentre, a torso nudo, strizza la maglietta con cui si è appena allenato. Una maglia totalmente zuppa di sudore, simbolo di tutti gli scatti e le ripetute con cui l'ex attaccante sta cercando di rimettere forza nelle gambe. Con il suo preparatore Federico Patiño sta tentando di ritornare ad indossare gli scarpini da gioco. Accanto a lui anche Nicolás Linares, calciatore di Banfield con il quale ha condiviso la seduta.

Il ritorno

Ma perché ha scelto il Banfield per tornare a giocare? Osvaldo, infatti, non ha un passato legato al club ma suo padre sì, perché ne è un grande fan. Inoltre, l'ex attaccante vive a soli quattro isolati dallo stadio Florencio Sola (casa del Banfield), quindi anche la vicinanza giocherebbe a suo favore. La dirigenza deve definire il suo contratto, che inizialmente sarebbe solo per sei mesi. Successivamente, mancherà solo l'approvazione di Julio César Falcioni, l'allenatore. L'ultima partita di Osvaldo risale al 21 marzo scorso, quando con il Boca Juniors perse per 2-0 sul campo del Lanus.