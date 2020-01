Edinson Cavani e l'Atletico Madrid si vogliono. L'accordo è totale. L'attaccante ha un'intesa con la squadra della capitale spagnola, che offre al classe 1987 un contratto di due anni. Il club rojiblanco, a meno di clamorosi ribaltoni, porterà Cavani in Spagna a giugno, quando sarà in scadenza di contratto con il PSG. Una delegazione dell'Atletico si è recata venerdì a Parigi per consolidare l'affare in vista di giugno. Nell'incontro le parti hanno provato a capire la fattibilità di un eventuale trasferimento del Matador già a gennaio. Ad oggi però questa situazione sembra difficile che si realizzi in questa sessione invernale di mercato.

Le difficoltà di portare a termine l'operazione a gennaio

Il PSG per privarsi dell'uruguaiano già a gennaio dovrebbe trovare in fretta un sostituto che sia in grado di non far rimpiangere il numero 9. E di attaccanti così in giro è difficile individuarne. In più il club di Parigi chiede soldi nonostante il giocatore vada in scadenza a giugno. Sulla sponda Atletico ci sono difficoltà perché gli spagnoli prima di prendere Cavani dovrebbero vendere per far posto in rosa e rientrare nel tetto salariale imposto dalla Liga. Potrebbe essere Lemar il giocatore con le valige pronte, direzione Premier League.