Lo slovacco non è sceso in campo con l’Osasuna e i contatti tra Napoli e Celta Vigo proseguono. Ballano pochi milioni: gli azzurri hanno offerto 18 milioni più bonus, gli spagnoli partono da 20-21 milioni come parte fissa

Oscar Garcia, l’allenatore, era stato chiaro: “Se non è concentrato, non giocherà”. E nell’undici titolare del Celta Vigo contro l’Osasuna non è presente Stanislav Lobotka (che non va nemmeno in panchina), centrocampista slovacco classe 1994, obiettivo di mercato del Napoli. I contatti tra i due club sono continui e il giocatore spinge per essere ceduto: nelle prossime ore sono attese novità più concrete. Gli azzurri si sono spinti fino ad un’offerta di 18 milioni di euro più bonus, mentre gli spagnoli partono da una valutazione di 20-21 milioni senza però parte variabile. L’impressione è che serva ancora un piccolo sforzo da entrambe le parti per trovare il punto d’incontro su cui basare l’accordo. Intanto, i rappresentanti del giocatore sono rimasti a Napoli in attesa di definire l’operazione.

Possibili rallentamenti

In ogni caso, non è detto che si proceda subito al trasferimento del giocatore. Il Celta Vigo è in lotta per la salvezza e prima di privarsi di un elemento importante come Lobotka vorrebbe trovare un sostituto. Un aspetto, questo, che potrebbe posticipare l’arrivo dello slovacco a Napoli.