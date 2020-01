L’esperienza di Kwang-Son Han alla Juventus potrebbe concludersi senza che il giovane nordcoreano trovi una presenza con la prima squadra. L’attaccante, classe 1998, sta per intraprendere lo stesso percorso di Mario Mandzukic, diventando presto un nuovo giocatore dell’Al Duhail, squadra di prima divisione del Qatar. Nelle prossime ore infatti dovrebbero risolversi i dettagli tra i club e si potrà procedere con il trasferimento definitivo. Il giocatore intanto ha sostenuto le visite mediche ed è in attesa che siano raggiunti tutti gli accordi così da poter firmare i contratti e cominciare una nuova avventura. La Juve lo ha riscattato dal Cagliari e lo cederà dunque all’Al Duhail.

I numeri di Han

In questa prima parte di stagione, Han ha giocato con la Juventus U23 nel girone A di Serie C. Tra campionato e Coppa Italia di categoria ha collezionato in totale 20 presenze e una sola rete, mentre non ha mai giocato con la prima squadra. Nel massimo campionato italiano ha segnato un solo gol, quando giocava nel Cagliari, nella stagione 2016/17: la sua realizzazione contro il Torino però non evitò la sconfitta dei sardi. Da quel momento, due stagioni in prestito al Perugia in Serie B, dove però non ha trovato la continuità necessaria per esprimersi al meglio. La Juve ha scelto di investire su di lui ma anche in questo caso senza dargli troppa fiducia. Per questo le strade di Han e dei bianconeri stanno per separarsi.

Non solo Mandzukic: l’Al Duhail

L’Al Duhail è primo nel campionato qatariota. Oltre che sul neoacquisto Mario Mandzukic, la squadra può contare anche su Mehdi Benatia, un altro ex juventino, trasferitosi in Qatar nella sessione di calciomercato invernale dello scorso anno. Dall’inizio di questa stagione, l’Al Duhail è allenato da Rui Faria, che per quasi vent’anni ha fatto parte dello staff tecnico di José Mourinho, prima di intraprendere la prima esperienza da capo allenatore.