2/19

2009: SOULEYMANE DIAMOUTENE. In realtà partiamo dalla stagione 2008/09, dato che nel gennaio 2008 la Roma non fece operazioni in entrata. Un anno dopo arrivò in prestito dal Lecce il difensore maliano. Appena 4 presenze in campionato (ma anche 2 in Champions), prima di tornare in Puglia, tra Lecce e Bari

L'era Pallotta tra acquisti e cessioni di mercato