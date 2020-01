I social si prendono ormai gran fetta del calciomercato. Annunci ufficiali, presentazioni show e non solo. Finora avevamo visto un po' di tutto, ma ancora non scoprire di un trasferimento su Tinder. Il giocatore in questione a cambiare maglia è stato Jesus Perez, centrocampista messicano ex UIC Flames - una squadra collegiale dell'Università dell'Illinois - volato al Dundalk. Il club irlandese non ha ancora annunciato il suo acquisto, ma il 22enne (6 gol e 8 assist realizzati a livello collegiale) ha già provveduto a cambiare la sua biografia sulla nota app di incontri e una tifosa della squadra bianconera ha scovato la novità. La fan, come riporta l'Evening Standard, ha trovato per caso il profilo di Jesus Perez, sotto il nickname di "Chino". "Per la prima volta in Europa, calciatore del Dundalk" si legge sulla sua pagina di Tinder. Qualcuno, notando il silenzio sui social e per vie ufficiali della società irlandese, ha pensato bene di approfondire la questione e verificare l'autenticità di quell'account. Uno di loro è andato a fondo e ha rintracciato un post su Facebook della madre. "Momento agrodolce mentre ci riuniamo, questa mattina, per augurare buona fortuna a mio figlio che oggi parte per l'Irlanda per giocare nel Dundalk FC! - si legge -. Nulla di meglio del sostegno della tua famiglia! Goditi questo ​​viaggio, ragazzo mio!!". Profilo confermato, dunque: ora manca solo il "match" del suo nuovo club.