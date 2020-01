Secondo il Mundo Desportivo nel volo verso l'Arabia Saudita, dove il Barcellona affronterà in Supercoppa di Spagna l'Atletico Madrid, alcuni compagni di squadra avrebbero fatto pressione su Vidal per convincerlo a restare in blaugrana: tra questi anche Messi e Suarez, per una volontà ribadita dal presidente Bartomeu. L'agente del cileno potrebbe incontrare la dirigenza dell'Inter nei prossimi giorni

Sei ore di aereo, utili anche per parlare del futuro e convincere un compagno di squadra a restare in rosa. È quanto sarebbe accaduto, secondo il Mundo Deportivo, in casa Barcellona martedì 7 gennaio, in occasione del viaggio della formazione di Valverde verso l'Arabia Saudita, dove giovedì i blaugrana sfideranno l'Atletico Madrid nella semifinale della Supercoppa spagnola. Protagonista Arturo Vidal. Tra una partita e l'altra a Parchís, celebre gioco da tavola molto in voga in Spagna, al cileno – tra i nomi al centro di questa sessione di mercato – è stato chiesto espressamente di rivedere la propria posizione e restare a Barcellona. Tra i compagni di squadra che hanno parlato con Vidal c'erano Messi, Suarez e Jordi Alba, per una volontà rimarcata in volo anche dal presidente Josep Maria Bartomeu.

"Arturo, abbiamo bisogno di te"

"Devi restare, abbiamo bisogno di te". Sarebbe questa la frase pronunciata dai compagni e da Bartomeu a Vidal, come riporta la trasmissione "Tu diràs", in onda sulla radio catalana RAC1. Il centrocampista cileno sarebbe rimasto positivamente impressionato dalle pressioni ricevute dai colleghi, ma deve anche fare i conti con i rapporti ormai deteriorati con l'allenatore Valverde. Un dato diventato di primo piano anche rispetto alla controversia tra giocatore e club per il mancato pagamento di 2,4 milioni di euro di bonus reclamato da Vidal, caso arrivato all'attenzione della Commissione mista della Liga e del sindacato calciatori. In 20 partite giocate in stagione, di cui solo 6 da titolare per complessivi 811 minuti, Vidal ha garantito al Barcellona 6 reti e un assist. Numeri che, uniti all'atteggiamento in ogni allenamento, fanno del cileno un riferimento anche per gli altri calciatori blaugrana. Ora starà a Vidal decidere cosa fare del suo futuro. Ad aspettarlo in Italia c'è sempre l'Inter. L'agente del calciatore, Fernando Felicevich, si trova in Italia e potrebbe incontrare la dirigenza nerazzurra nei prossimi giorni.