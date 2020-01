Calciomercato Inter, l’agente di Eriksen atteso in Italia. Vecino possibile contropartita

La trattativa per Eriksen in nerazzurro entra nel vivo. Nei prossimi giorni l'agente del danese è atteso a Milano per parlare coi dirigenti interisti. Una possibile contropartita può essere Matias Vecino

Nei prossimi giorni l'agente di Eriksen è atteso a Milano per parlare con i dirigenti dell'Inter, che lavorano per portare il centrocampista del Tottenham in nerazzurro. L'Inter deve decidere se bloccare il giocatore per giugno, quando si libererà a zero, o se eventualmente anticipare a questa sessione di mercato il suo arrivo a Milano. In ogni caso Tottenham e Inter stanno parlando. La contropartita tecnica nell'operazione Eriksen potrebbe essere Matias Vecino. Il centrocampista dell'Inter è un'idea che il Tottenham potrà approfondire nei prossimi giorni.