C'è l'offerta dell'Inter per Christian Eriksen. Il club nerazzurro ha sciolto le riserve ed è pronto al massimo sforzo per trovare l'intesa con il giocatore del Tottenham, il cui contratto va in scadenza a giugno 2020. L'agente del centrocampista danese è arrivato in Italia e ha incontrato i dirigenti dell'Inter: esporrà la proposta nerazzurra al giocatore nel weekend, con risposta attesa tra lunedì e martedì della prossima settimana. L'Inter lavora su due fronti: da una parte il trasferimento a giugno a parametro zero, dall'altra l'immediato spostamento di Eriksen in Serie A già a gennaio. Se il club nerazzurro dovesse capire di non avere margini per arrivare a Vidal del Barcellona: il futuro del centrocampista cileno è legato a doppio filo a quello di Ernesto Valverde. In caso di esonero dell'allenatore blaugrana, Vidal resterebbe a Barcellona. Se Valverde dovesse invece restare alla guida del Barcellona, il centrocampista 32enne saluterebbe il Camp Nou. Anche per questo l'Inter è pronta a muoversi in tempi rapidi con gli Spurs per quantificare la richiesta del club inglese per una cessione in questa sessione di mercato.

Giroud a un passo: un milione tra domanda e offerta

La società interista è intanto a un passo da Olivier Giroud. L'attaccante francese del Chelsea andrà in scadenza di contratto in estate a i nerazzurri stanno premendo per portarlo in Italia già a gennaio. C'è solo un milione di distanza tra la proposta dell'Inter (4 milioni + 1 di bonus) e la richiesta dei Blues (5+1). Intanto anche Lampard, allenatore degli inglesi, ha aperto all'addio del centravanti classe 1986 in conferenza stampa: "Se va bene a tutti, soprattutto a noi visto che è sotto contratto con il Chelsea, allora può partire. Si è sempre allenato bene, è stato un grande professionista nonostante abbia avuto poche opportunità (7 presenze e una rete in stagione tra Premier e coppe, ndr). Lo rispettiamo molto, ma dobbiamo prendere una decisione per il club e non c’è ancora una scelta definitiva. Tutti parlano di questa situazione, quindi non mi nasconderò. Il suo agente ha discusso col club, ma non c'è nulla di fatto. C’è bisogno che arrivi qualcuno prima di cederlo? Non necessariamente". Il dialogo tra Inter e Chelsea prosegue incessante, con un costante scambio di mail tra le parti e la reciproca voglia di chiudere la trattativa il prima possibile.