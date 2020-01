L'attaccante è nella lista di José Mourinho per sostituire l'infortunato Harry Kane. Intanto a Milano è andato in scena un incontro casuale tra il polacco con il compagno di squadra Reina, altro rossonero che potrebbe partire per l'Inghilterra

Krzysztof Piatek potrebbe non essere più un giocatore rossonero. Il polacco infatti può lasciare presto Milano per trasferirsi in Premier. Nel Tottenham si è fatto male Harry Kane e il club della capitale inglese sta cercando un attaccante che sia in grado do sostituirlo. Nella lista dei londinesi c'è anche Piatek, che raggiungerebbe dunque José Mourinho. L'attaccante è cercato anche da un'altra squadra inglese: l'Aston Villa nei giorni scorsi ha infatti presentato un'offerta da 30 milioni al Milan per il suo numero 9.

L'incontro a Milano

Intanto nel pomeriggio in un hotel del centro a Milano è andato in scena un incontro fortuito tra alcuni giocatori rossoneri. Nell'hotel in questione si sono ritrovati Pepe Reina e Samu Castillejo insieme a Manuel Garcia Quilon, che è l'agente di entrambi i giocatori. Al tavolo accanto a loro era presente proprio Piatek con la fidanzata. Fatalità, Reina e Piatek sono due giocatori che possono partire subito direzione Inghilterra, visto che l'Aston Villa ha mostrato interesse anche per il portiere spagnolo. Il Milan però, prima di privarsene, deve trovare un degno sostituto che faccia da secondo a Donnarumma. Sono stati sondati Viviano che è svincolato e Sportiello, che l'Atalanta però ha confermato di non voler cedere.